Einmündung in Neuss Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrer

Ein 55-jähriger Mann aus Neuss befuhr demnach die Krefelder Straße in Richtung Niederstraße mit seinem weißen BMW. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Neuss. Als der Autofahrer parken wollte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr anschließend rückwärts. Nach ersten Polizeikenntnissen querte er dabei die Fahrbahn des Radfahrers, der daraufhin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen geriet der 26-Jährige in Straßenbahnschienen, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne dem Geschehen Beachtung zu schenken. Nach etwa 20 Minuten kehrte er zu seinem Pkw zurück. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise an: 02131 3000.