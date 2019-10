Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in der Neusser Innenstadt

Einbrüche in der Neusser Innenstadt

Neuss Im Zeitraum zwischen Freitag, 27., und Montag, 30. September, haben Unbekannte einen grauen Dacia Logan mit dem Kennzeichen NE-MR828 an der Hesemannstraße in Neuss gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

In dem gleichen Zeitraum wurde von Sonntag auf Montag zwischen 18 Uhr und 6.50 Uhr an der Bütterstraße ein nahegelegenes Kiosk aufgebrochen. Dabei wurden Zigaretten entwendet. Eine Verbindung zwischen den Einbrüchen wird derzeit von der Polizei überprüft. Hinweise an 021313000.