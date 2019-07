Ermittlungen in Neuss : Polizei sucht Zeugen nach Autoscooter-Brand

Einer der zerstörten Autoscooter-Wagen beim Abtransport. Foto: Andreas Buchbauer

Reuschenberg Die Ermittlungen nach dem Autoscooter-Brand auf dem Schützenfest in Reuschenberg dauern an. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit gegen 0.15 Uhr in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Darauf weist Polizeisprecherin Diane Drawe auf Anfrage unserer Redaktion hin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Bereits im vergangenen Jahr mussten rund um das Schützenfest in Reuschenberg Ermittlungen aufgenommen werden. Damals waren Unbekannte zwischen Oberst- und Königsehrenabend und dem Schützenfest ins Festzelt eingedrungen und hatten die dort befindlichen Feuerlöscher komplett entleert und mit dem weißen Pulver Tische und Stühle bedeckt. „Das war ärgerlich“, sagt Daniel Schillings, Geschäftsführer und Vizepräsident des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins. Zumal durch die Tat auch Sachschaden entstand.

Täter konnten seinerzeit letztlich nicht ermittelt werden. Wie Polizeisprecherin Diane Drawe mitteilt, hat es zwar Hinweise auf Verdächtige gegeben, die sich allerdings schlussendlich nicht erhärten ließen. Im Fall des Autoscooter-Brands hofft die Polizei daher, dass einer der zahlreichen Besucher des Schützenfestes entscheidende Hinweise geben kann. Zwar waren die Fahrgeschäfte auf dem Kirmesplatz zum Tatzeitpunkt bereits geschlossen. Aber im Festzelt wurde gefeiert. Rund 1000 Gäste befanden sich dort, während sich draußen, nur wenige Meter vom Zelt entfernt, Unbekannte an dem Autoscooter zu schaffen machten. Zehn Autoscooter-Fahrzeuge waren dadurch so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können.