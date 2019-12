Geld in Neuss abgehoben : Polizei sucht mutmaßlichen Trickbetrüger

Neuss Die Polizei sucht mit einem Foto aus einer Überwachungskamera einen mutmaßlichen Trickbetrüger. Einer 46 Jahre alten Frau aus Titz wurde vermutlich am 12. Oktober durch einen Trickdiebstahl ihre EC-Karte aus der Handtasche gestohlen.

Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen dem 12. und 15. Oktober an Geldautomaten in Neuss, Titz und Düsseldorf sowie bei Discount-Märkten in mehreren Großstädten im Ruhrgebiet mit der Karte Abhebungen vorgenommen wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich dabei auf mehrere tausend Euro. In mehreren Fällen wurden durch die Überwachungskameras Aufnahmen eines Tatverdächtigen erstellt, mit der nun nach dem Unbekannten gefahndet wird.