Aufruf in Neuss Polizei sucht nach Besitzern von sichergestelltem Diebesgut

Neuss · Nach einem Einbruch in ein Auto in Neuss sind zwei Verdächtige durchsucht worden. Bei ihnen fanden die Beamten verschiedene Wertsachen, deren Besitzer aber noch nicht ermittelt werden konnten. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

16.07.2024 , 12:32 Uhr

Bei dem mutmaßlichen Diebesgut handelt es sich um zwei Sonnenbrillen, eine Sportuhr und zwei Packungen Golfbälle. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Die Polizei konnte am Sonntag zwei Männer festnehmen, welche gegen 8 Uhr die Seitenscheibe eines auf der Hymgasse geparkten Autos eingeschlagen hatten. Bei der Dursuchung der Personen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, das nach ersten Erkenntnissen der Beamten jedoch nicht aus dem Fahrzeug stammte. Es handelt sich zum einen um eine Sonnenbrille mit rosafarbenen Gläsern und goldenem Gestell und zum anderen um eine schwarze Sonnenbrille mit Aufdruck Ray Ban. Eine Sportuhr der Marke Garmin und zwei Packungen Golfbälle, Marke Titleist und Callaway, wurden ebenfalls sichergestellt. Polizei fasst mutmaßliche Autoknacker in Neuss Tatort an der Hymgasse Polizei fasst mutmaßliche Autoknacker in Neuss Da die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 die Gegenstände bisher keinem Tatort zuordnen konnten, veröffentlicht die Polizei ein Foto der sichergestellten Sachen und fragt: Wem gehören diese? Wer kann Hinweise zu den Gegenständen geben? Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(jus)