Polizei Neuss sucht Eigentümer Wem gehört dieses Mountainbike?

Die Polizeibeamten fanden das Fahrrad bereits am 29. April an der Krefelder Straße. Das Mountainbike ist von der Marke Specialized, Typ Comp in der Farbe rot-schwarz. Weitere Merkmale sind die 29 Zoll großen Reifen, ein Carbonrahmen, die vollständige Federung sowie eine 33-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore XT.