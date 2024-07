Ermittlungen in Neuss Polizei sucht Besitzer von gestohlener Golfausrüstung

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer einer Golfausrüstung, die im Rahmen einer Festnahme im Juni sichergestellt wurde. Vor rund sieben Wochen traf der Besitzer eines Wohnmobils auf einen unbekannten Mann in seinem Reisemobil. Der 41 Jahre alte Deutsche ohne Wohnsitz steht im Verdacht, in das Fahrzeug, das an der Stresemannallee im Hammfeld geparkt war, eingebrochen zu sein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der wohnsitzlose Mann den Wagen als Schlafstätte genutzt haben. Darüber hinaus bemerkte der Besitzer des Wohnmobils, dass Gegenstände entwendet wurden. Deshalb wurde der Verdächtige von der Polizei am 6. Juni gegen 14.50 Uhr vorläufig festgenommen.