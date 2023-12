Verstärkung bei der Neusser Polizei „Das Spannendste ist die Straße“

Polizeioberkommissarin Kristin Kruse ist in Bezug auf ihre Arbeit bei der Polizei eine Spätberufene. Die 43-Jährige hatte zunächst eine Kaufmännische Ausbildung absolviert. Sie ist für das Areal von Hafen und Rheinpark-Center zuständig. Ihr Vorgänger Daniel Hain, der vor genau einem Jahr diese Bezirke übernommen hatte, ist in einen anderen Bezirk im Stadtgebiet gewechselt, der überraschend frei geworden war. Kristin Kruse ist geprägt von ihrer Großmutter, die in den 1950er Jahren in der früheren DDR als Polizistin gearbeitet hatte. Die Polizeioberkommissarin arbeitet seit 2008 bei der Polizei. Die in Mönchengladbach lebende Beamtin absolvierte ihre Ausbildung in Köln. 2013 wechselte sie nach Kaarst. Dort blieb sie vier Jahre lang, arbeitete anschließend in Meerbusch und Neuss. Sie ist liiert, hat keine Kinder, liest gerne, vor allem alte Literatur.