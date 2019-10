Im Neusser Stadtgebiet : Polizei stellt mutmaßliche Fahrrad-Diebe

Foto: Michael Scholten Die Polizei stellte die beiden Fahrräder sicher.

Neuss Die Polizei hat am Montag um 11.35 Uhr an der Rheinfährstraße den Fahrer eines Damenrades überprüft. Aufgrund der Codierung konnten sie feststellen, dass das Rad einer Frau aus Dormagen gehört. Der Fahrer (62) gab an, dass Rad in Zons an sich genommen zu haben.

Am selben Tag kontrollierte die Polizei um 19 Uhr einen Radfahrer an der Kreuzung Oberstraße/Augustinusstraße. Im Rahmen der Überprüfung räumte der 26-Jährige ein, das Damenrad im Kreuzungsbereich Oberstraße/Selikumer Straße weggenommen zu haben.

(NGZ)