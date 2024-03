Einsatz in Neuss Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Zudem ergaben sich Hinweise auf drei weitere Wohnungen, darunter zwei im selben Mehrfamilienhaus und eine an der Kaarster Straße, in denen sich weitere Drogen und teils Waffen befinden sollten. Die Wohnungen wurden mithilfe von Spezialkräften durchsucht. Während des Einsatzes konnten ein 23- sowie ein 35-Jähriger festgenommen werden. In den Wohnungen wurde nicht nur eine Vielzahl an Betäubungsmitteln und Schusswaffen, sondern auch Bargeld in laut Polizei „nicht geringer Menge“ aufgefunden. An der Kaarster Straße fanden die Beamten zudem eine Cannabis-Plantage. Die Dormagenerin, der 40-Jährige sowie der 35-Jährige konnten wenig später die Polizeiwache wieder verlassen. Die beiden anderen Männer sind in Untersuchungshaft.