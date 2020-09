Auto in Neuss sichergestellt : Polizei stellt 25 Mängel an einem BMW fest

Das Fahrzeug wurde vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Die Polizei hat am Montag gegen 17 Uhr einen Autofahrer an der Wehler Dorfstraße kontrolliert. Der 22-Jährige war mit einem auffällig lauten und tiefen BMW unterwegs. Laut Polizei schliffen die Reifen bereits an den Radkästen. Außerdem hatte sich der Fahrer eine Seilzugvorrichtung gebaut, mit der er aus dem Innenraum die Klappenanlage seines Auspuffes bedienen konnten.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und einer Prüforganisation vorgeführt. Dort wurde der erste Eindruck der Polizisten hinsichtlich der unzulässigen Veränderungen am BMW bestätigt. Darüber hinaus fanden sich an dem fast 21 Jahre alten Fahrzeug viele weitere Mängel (insgesamt 25), die im Ergebnis zur Feststellung der Verkehrsunsicherheit des Pkw führten.

Das Fahrzeug wurde vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Neben den Kosten für die Sicherstellung und das technische Gutachten erwartet den Neusser auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die mindestens mit 90 Euro Geldbuße sowie einem Punkt bewehrt ist.

Fahrzeugtuning, also das individuelle Ändern des Fahrzeuges nach eigenen Vorstellungen, ist ein beliebtes und weit verbreitetes Hobby vieler zumeist junger Menschen. Doch auch dort ist es wichtig, sich im rechtlichen Rahmen zu bewegen. Die Polizei wird insbesondere die Verstöße, die sich auf die Verkehrssicherheit auswirken können, konsequent verfolgen. Dies kann wie auch im vorliegenden Fall bis zur Sicherstellung und Entstempelung eines Fahrzeuges führen.

(NGZ)