Per Haftbefehl gesucht Polizei schnappt Drogendealer in Neusser Innenstadt

24 Personen wurden bei den Schwerpunktkontrollen in Neuss von der Polizei kontrolliert. Dadurch soll die Kriminalität in Neuss bekämpft werden. Und das gelang den Polizisten am Freitagnachmittag, 10. Februar, auch. Gegen 21.20 Uhr fiel ihnen nämlich ein Mann auf, der aus vorherigen Einsätzen und Kontrollen bereits als möglicher Dealer bekannt war. Gegen den Mann lag zudem ein Untersuchungshaftbefehl vor.