In Psychiatrie eingewiesen: Polizei nimmt verwirrten Mann fest

Neuss Die Polizei in Neuss hatte es jetzt mit einem Mann zu tun, der sich sehr auffällig verhielt. Unter anderem hat er gegen ein Auto getreten.

Eine Autofahrerin hat am Samstag um 18.35 Uhr die Polizei gerufen, weil ein zunächst unbekannter Mann im Bereich der Weberstraße auf die Fahrbahn gelaufen war. Gleichzeitig trat er gegen den Wagen der Anruferin. Das teilte die Polizei mit.

Beamte konnten den offenbar verwirrten Verdächtigen wenig später am Konrad-Adenauer-Ring stellen und in Gewahrsam nehmen.

Das auffällige Verhalten des 33-jährigen Mannes führte dazu, dass er nach entsprechender Untersuchung durch einen Arzt und in Absprache mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.