Zeugen in Neuss : Nach auffälligem Verhalten - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Zeugen in Neuss

Neuss Die Polizei hat einen Mann (32) an der Josefstraße vorläufig festgenommen. Zeugen hatten beobachtet, dass er auffällig um dort geparkte Autos herumschlich und an deren Türen hantierte.

Sie riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann in einem VW Passat und machte sich am Handschuhfach zu schaffen. Das teilt die Polizei mit. Der 32-Jährige gab gegenüber den Ordnungshütern an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben.