Am Nixhütter Weg in Neuss Polizei nimmt Randalierer fest

Aufmerksame Zeugen haben am vergangenen Sonntag gegen 1 Uhr bemerkt, wie ein Mann mehrere Fahrzeuge am Nixhütter Weg in Neuss beschädigte und dabei gegen die Außenspiegel trat. Das teilte die Poliei am Montag mit. Teilweise wurden die Spiegel so stark beschädigt, dass diese herunterfielen.