Nahe der Selikumer Straße in Neuss : Taschendiebinnen festgenommen

Neuss Die Polizei hat am Montag zwei mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen. Offenbar hatten die Verdächtigen ihr Opfer beim Geldabheben an der Bergheimer Straße ausspioniert und unter dem Vorwand, Kleingeld zu benötigen, um einen größeren Geldbetrag gebracht.

Während persönliche Dokumente der Bestohlenen in einem Gebüsch entlang des Fluchtweges gefunden wurden, blieb das Geld verschwunden. Möglicherweise haben es die beiden Frauen an Komplizen übergeben. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang einen weißen SUV, besetzt mit zwei Männern, an der Weingartstraße beobachtet.