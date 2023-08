Polizeibeamte nehmen jugendlichen Straftäter vorläufig fest Jugendlicher betrügt Käuferin eines Fahrrads

An der Further Straße haben Polizeibeamte am Sonntag kurz nach 18 Uhr einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht, in einem Kleinanzeigenportal ein Fahrrad zum Verkauf angeboten und eine Kaufinteressentin aus Düsseldorfer um die Anzahlung über einen Bezahldienst geprellt zu haben.Als der Verkäufer nach der Anzahlung den Kontakt zu der Frau abbrach, war es dem Ehemann der Düsseldorferin über einen weiteren Account gelungen, ein Treffen zum Kauf des Fahrrades zu vereinbaren.