Ermittlungen in Neuss Polizei meldet mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

In der Zeit um den Jahreswechsel kam es gleich zu mehreren Einbrüchen im Neusser Stadtgebiet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter anderem verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. Dezember, 7.40 Uhr, und Samstag, 30. Dezember, 12.50 Uhr, Zugang zu einer Erdgeschosswohnung auf der Preußenstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen wurde dafür ein Balkonfenster aufgebrochen und technisches Gerät sowie Schmuck entwendet.