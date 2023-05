Drogen in Neuss Schwerpunkteinsatz in Neuss mit Verfolgungsjagden und Festnahmen

Als die Beamten gegen 20.15 erneut auf eine verdächtige Personengruppe im Bereich der Haltestelle Stadtgarten trafen, flüchtete ein 17-Jähriger bei Erblicken der Polizei sehr schnellen Schrittes in Richtung eines dortigen Hotels. Beamte liefen dem Flüchtenden nach. Der 17-Jährige machte auch vor der Erft keinen Halt und sprang hinein, um auf der anderen Seite wieder herauszuklettern. Der verfolgende Polizeibeamte stürzte sich ebenfalls in die Fluten und konnte den Flüchtenden am anderen Ufer nach kurzer Strecke einholen und festhalten. Ob der 17-Jährige zuvor Gegenstände weggeworfen hat, ist nun genauso Gegenstand der Ermittlungen wie der Grund des Weglaufens.