Kontrolle in Neuss : Polizei findet Drogen bei Autofahrer

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei wurde auch in der Wohnung des Mannes fündig.

Neuss Die Polizei hat am Sonntag einen 36 Jahre alten Autofahrer am „Park & Ride Parkplatz“ in Uedesheim festgenommen.

Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er Rauschgift konsumiert hatte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei weiteren Kontrollen wurden in seinem Wagen große Mengen Haschisch und Ecstasy-Pillen gefunden.

In einer darauf folgenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch 50 Gramm Amphetamin sowie diverses Verpackungsmaterial. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

(NGZ)