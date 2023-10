Schwerpunkt-Einsatz in Neuss Schon wieder Drogenfunde an der Stadthalle

Da eine größere Anzahl an Polizeibeamten am Donnerstag im Einsatz war, erhielten ebenfalls gegen 17 Uhr weitere Polizisten Kenntnis von einem gerade erfolgten Drogendeal auf der Oberstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort ein Mann einer weiteren Person Drogen verkauft und sich dann in die Wohnung eines Wohnhauses an der Oberstraße zurückgezogen. Also suchten Polizeibeamte diese Wohnung auf und trafen dort auf einen 24-jährigen Mann, auf den die zuvor angegebene Beschreibung des möglichen Dealers passte. Bei der Wohnungsdurchsuchung, zu der auch ein Polizeidiensthund hinzugezogen wurde, konnten die Beamten abgepackte Tütchen mit vermutlichem Betäubungsmittel auffinden.