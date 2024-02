Augustinusstraße in Neuss Polizei fasst mutmaßliche Autoknacker

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließen die beiden 43-jährigen Personen gegen 1.30 Uhr einen Parkplatz an der Augustinusstraße und liefen zwei vorbeifahrenden Polizeibeamten direkt in die Arme. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Fahrzeugaufbrüchen kam, entschieden sich die Beamten, die Personen zu kontrollieren. Hierbei fanden die Polizisten Gegenstände, die offenbar nicht zu den angetroffenen Personen passten und diesen nicht gehörten.