Ermittlungen in Neuss Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten

Im Bereich der Einmündung Römerstraße/Bataverstraße wurde ein Autofahrer am Dienstag um 15.20 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam. Dieser stand mit heruntergelassener Hose auf dem Gehweg der Römerstraße, unweit der Bushaltestelle „Neuss – Am Kotthauser Weg", und berührte sich unsittlich. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.