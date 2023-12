Verbrechen in Neuss Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen

Einbrecher haben in Neuss in den vergangenen Tagen mehrfach zugeschlagen. Zwischen 10 und 12.30 Uhr brachen Unbekannte am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Straße „Auf den Stöcken“ ein. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck. In einer Wohnung an der Hildegundisstraße hatten Unbekannte ebenfalls Erfolg. Sie hebelten zwischen 17 und 21 Uhr eine Balkontür auf und entwendeten Schmuck. Aus einem Einfamilienhaus an der Brüsseler Straße wurde am Freitag, zwischen 18.35 und 21.55 Uhr, Schmuck entwendet, nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde. Zeugen hatten im Bereich des Tatortes zwei männliche Personen (1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, Sturmhauben, dunkle Kleidung) beobachtet, die sich verdächtig verhielten und in Gebüschen versteckten. An der Jakob-Weitz-Straße wurden Einbrecher, nach ersten Erkenntnissen drei Männer, von dem Bewohner eines Einfamilienhauses überrascht. Sie ergriffen sofort die Flucht.