Ermittlungen in Neuss Mehrere Einsätze wegen nächtlicher Brandserie

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Feuerwehr und Polizei zu drei verschiedenen Bränden auf Neusser Stadtgebiet gerufen worden. Gegen 2.15 Uhr gingen an der Schabernackstraße auf der Furth vier Papiermülltonnen in Flammen auf, die durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Auch eine Litfaßsäule wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang unklar.