An der Erftstraße in Neuss : Polizei-Einsatz wegen Softair-Pistole

An der Erftstraße in Neuss

Neuss Zeugen haben am Dienstag den Notruf gewählt, weil ein Mann angeblich auf Passanten ziele.

(NGZ) Ein scheinbar bewaffneter Mann hat am vergangenen Dienstagnachmittag an der Erftstraße für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten um 14.25 Uhr die Polizei alarmiert und angegeben, dass ein junger Mann an der Bushaltestelle „Niedertor“ augenscheinlich mit einer Schusswaffe auf Passanten ziele. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.