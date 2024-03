Jugendzentrum in Neuss Politiker debattieren im „InKult“

Das „InKult“ versteht sich als parteiübergreifende Institution, ein politikfreier Raum aber ist das Jugendzentrum des Vereins Interkulturelle Projekthelden aber ganz und gar nicht. Denn immer wieder laden Vorstand und Jugendvorstand Politiker zu Diskussionsrunden ein. Zuletzt waren es Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und wenig später der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU). Und der Parlamentarier wird nicht der letzte Besucher gewesen sein, denn im Vorfeld der Europawahl am 6. Juni will der Trägerverein mit Einladungen an verschiedene demokratische Parteien einen eigenen Beitrag zur politischen Bildung leisten.