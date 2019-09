Umweltschutz in Neuss : Politik verständigt sich auf Klima-Sondersitzung

Umweltschutz in Neuss

Neuss Die Tagesordnungen waren picke packe voll im Umwelt- und Hauptausschuss. Zahlreiche Anträge zum Thema Klimaschutz sollten in den beiden Sitzungen vergangene Woche beraten werden. Doch dazu kam es nicht.

Der Grund: Auf Vorschlag des Umweltausschuss-Vorsitzenden Michael Klinkicht (Die Grünen) wird es nun eine große Sondersitzung zum Thema Klima geben. Diese soll im Oktober stattfinden. Bevor sich die Ausschuss-Mitglieder darauf einigten, schlug die SPD in persona von Michael Ziege die Gründung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe vor, in der die Klima-Themen und -Anträge zunächst behandelt werden sollen. Klinkicht zum SPD-Vorschlag: „Nach der Sondersitzung besteht immer noch die Möglichkeit, die Themen in interdisziplinären Arbeitsgruppen fortzusetzen.“ Nun gehe es erstmal darum, einen Anfang zu machen.