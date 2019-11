Grundsatzbeschluss der Sportpolitiker in Neuss : Das Ende des Kunstrasens

Neuss Hohe Kosten, geringe Lebensdauer: Kunststoff auf großen Sportplätzen wird es nicht mehr geben.

Dass viele Vereine nach Kunstrasen verlangen, ist auch in Neuss Mode geworden. Auch der TuS Reuschenberg gehört zu diesen Clubs. Er will neben dem schon zugestandenen großen Spielfeld mit diesem Belag noch ein 40 mal 33 Meter großes Kleinspielfeld haben. Aber daraus wird nichts, obwohl der Verein den Bedarf nachweisen kann. Nur: Weil es sich um einen Neu- und keinen Umbau handelt, wäre der Bestandsschutz hinfällig. Ein neuer Bauantrag müsste gestellt werden, der wegen der Nähe zu den Wohnhäusern an der Straße Am Südpark aber aus Lärmschutzgründen nicht genehmigungsfähig wäre – selbst wenn eine Lärmschutzwand errichtet würde. Die aber müsste 8,5 Meter hoch sein, wäre windbruchgefährdet und überdimensioniert, heißt es dazu im Rathaus. Anders liegt die Sache im Fall Hubert-Schäfer-Sportpark in Weissenberg. Alle Unterlagen zur Genehmigung liegen vor, diese selbst kann nach Darstellung von Sportdezernent Matthias Welpmann auch noch in diesem Jahr erteilt werden. Sie fällt aber schon unter die Neuregelungen zur Finanzierung. Mehr als einen Zuschuss kann die SVG Weissenberg nicht erwarten. Angesichts ständig neu erhobener Wünsche regt Dietmar Dahmen an, dass die Stadt die Vereine auch besser über die Bau- und Folgekosten informiert.