Angebot in Neuss Politik kämpft um den Jugendbus

Dass der Jugendbus als mobiles Jugendzentrum fortgesetzt beziehungsweise durch ein neues Angebot ersetzt werden kann, wollen SPD und Grüne mit einem gemeinsamen Antrag für die Ratssitzung am 1. März erwirken. „Denn wir müssen sicherstellen, dass es auch zukünftig in Stadtteilen ohne eigenes Jugendzentrum entsprechende Angebote mit einem sozialpädagogischen Konzept für Kinder gibt”, erklärt Nadine Baude als jugendpolitische Sprecherin der SPD. Rot-Grün möchte die Stadt beauftragen, erneut das Gespräch mit der Lebenshilfe zu suchen und auszuloten, ob es unter bestimmten Voraussetzungen nicht doch denkbar ist, das bisherige Angebot fortzusetzen. „Beispielsweise in dem bei der Modernisierung des Busses oder anderweitig finanziell unterstützt wird”, erklärt Nadine Baude. Sollten die Gespräche mit der Lebenshilfe erfolglos bleiben, müsste ihrer Ansicht nach im nächsten Schritt versucht werden, andere Träger in der Stadt Neuss für die Fortsetzung des bisherigen Modells zu gewinnen. „Und wenn auch das nicht funktioniert, muss die Stadt ein Konzept ausarbeiten, wie wir in den betroffenen Stadtteilen trotzdem entsprechende Angebote für Kinder sicherstellen können”, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Benary als jugendpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses.