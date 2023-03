Neubesetzung in Neuss Politik irritiert über hohe Fluktuation im Klimabeirat

Auch die beiden Neuen wurden vom Beirat vorgeschlagen und dem Hauptausschuss mit der Bitte vorgestellt, sie doch jetzt auch zu benennen. Was dieser tat. Nachfolger von Ulrich Nissen, der die Arbeitsgruppe „Sektorale Sichtung“ geleitet hatte, wird Julius Hagelstange, der seit 2014 Projektleiter Umwelt beim Deutschen Institut für Urbanistik in Köln ist. Ein Arbeitsschwerpunkt für ihn ist kommunaler Klimaschutz. Die zweite offene Stelle im Bereich „Wissenschaft und Umweltinstitute“ füllt Simone Pauling, Professorin an der Fakultät Life Sciences der Hochschule Rhein-Waal in Kleve.