Einzelhandel in Neuss : Politik fordert Details zu Plänen für Büchel-Arkaden

Einzelhandel in Neuss

Neuss Der Ausschuss für Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten (AWL) möchte in Zukunft besser und umfassender von der Verwaltung über die Situation und die Entwicklung des Einzelhandels in Neuss informiert werden.

Die CDU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht. Wirtschaftsförderer Andreas Galland sagte in der jüngsten Ausschusssitzung zu, Vertreter von Neuss Marketing für die nächste Sitzung des Gremiums einzuladen.

Stein des Anstoßes war unter anderem die Entwicklung in den Büchel-Arkaden. Die Stadt hatte ihr Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen, die Büchel-Arkaden haben mit der Paula Grundbesitz GmbH mit Sitz im hessischen Langen einen neuen Besitzer bekommen. Der neue Investor verhandelt aktuell mit einem großen deutschen Discounter mit dem Ziel, „das Objekt in naher Zukunft zu revitalisieren“. Neuss Marketing müsste dazu sein Lager in den Büchel-Arkaden räumen. Auch dazu können sich Vertreter von Neuss Marketing demnächst im Ausschuss für Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten äußern.