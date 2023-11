Mobilität in Neuss Politik drängt auf neue Fahrradkultur

Würde man die Themen der Leserbriefschreiber analysieren, die sich in den vergangenen Jahren in der NGZ geäußert haben, man käme zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis: Am häufigsten kritisieren sie das (Fehl)-Verhalten von Radfahrern in der Innenstadt. Dass mit der Mobilitätswende angestrebt wird, den Anteil der Radfahrer am Straßenverkehr von derzeit 13 auf 25 und mehr Prozent zu erhöhen, dürfte das Problem nicht kleiner machen. Das sieht man offenbar auch im Rathaus so.