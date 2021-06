Energie in Neuss : Politik diskutiert über die Chancen von Wasserstoff

Neuss Wasserstoff – insbesondere grüner Wasserstoff – wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Aber wie die Wirtschaft vor Ort profitieren kann und welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, das soll geklärt werden.

Die Kooperationspartner „Rot-Grün plus“ (SPD, Grüne und UWG/Aktiv für Neuss) möchten von der Verwaltung einen Überblick über die Nutzung von Wasserstoff im Neusser Stadtgebiet. Dazu soll die Stadt im Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung einen Bericht vorlegen. Ziel ist es zu erfahren, welche Akteure sich in Neuss und im Rhein-Kreis mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, welche Initiativen es in diesem Zusammenhang gibt, welche Chancen sich für die Stadt ergeben und welche Fördermittel auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene zur Verfügung stehen. Und vor allem: Es soll geklärt werden, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um Wasserstoff in großen Mengen zu lagern und anzuliefern.

In diese Richtung geht auch der Antrag von Rot-Grün plus, der in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung am 8. Juni auf der Tagesordnung gut. Dort wird er voraussichtlich Unterstützung erhalten. Ausschussvorsitzender Jan-Philipp Büchler (CDU) kündigt an, seine Fraktion werde den Antrag unterstützen. „Ich finde es gut, dass jetzt auch Rot-Grün plus das Thema Wasserstoff aufgreift“, sagt er. „Ich plädiere auch dafür, dass die Stadt Mitglied im Verein ,Wasserstoff Hub RKN/Rheinland’ wird.“