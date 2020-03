Neuss : Poesiealben von NGZ-Lesern gesucht

Neuss Die NGZ sucht die schönsten Poesiealben der Leser.

Die NGZ sucht die schönsten Poesiealben der Leser: Wer erinnert sich noch an die kleinen Bücher? Sorgfältig wurde ein Gedicht ausgesucht, das Glanzpapier aufgeklebt und dann mit Schönschrift einige Verse auf die Seite gebracht: „In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken“ hieß es etwa oder auch „Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, nur die eine nicht, und die heißt Vergissmeinnicht“. Bis in die späten 90er Jahre waren Poesiealben beliebt. Meist waren es Klassenkameraden, Lehrer und Verwandte, die sich darin verewigen durften – mit sinnstiftenden Sprüchen oder lustigen Reimen. Wer möchte, kann ein Foto aus seinem Album an die E-Mail-Adresse ­aktion@ngz-online.de senden. Dazu sollte erklärt werden, welche Erinnerungen mit dem Buch verbunden sind und was das liebste Gedicht war. Die eingesandten Bilder und Texte werden in der Zeitung und auf NGZ Online veröffentlicht.