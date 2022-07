Veranstaltungsreihe im Rhein-Kreis Neuss : Poesie beim Niederrhein Musikfestival

Schon in der Vergangenheit begeisterten die Klänge des Balkans unter freiem Himmel das Publikum. Foto: Angela van den Hoogen

Rhein-Kreis Bei der 18. Auflage der Festivalreihe geht es musikalisch rund um die Welt – und am Niederrhein in zwei neue Veranstaltungsorte. Zwölf Konzerte und 28 Künstler gestalten das interkulturelle Programm. Eine Übersicht.

Einen kleinen Auftakt zum Niederrhein-Musikfestival hat es im Juni bereits gegeben: Bei einem Themenabend in der Langen Foundation brachte das Maiburg-Ensemble europäische und persische Kulturen zusammen. Doch das war nur ein erster Vorgeschmack auf das weitere Programm. Von August bis Oktober soll die musikalische Weltreise nun fortgesetzt werden. Stand im vergangenen Jahr der Tanz im Mittelpunkt, ist es diesmal die Verbindung zwischen Musik und Poesie. Auch wird es wieder Werkstattkonzerte geben, hinzu kommen mehrere interkulturelle Workshops für Schüler.

Das Hauptprogramm startet am Sonntag, 14. August, 16 Uhr, auf dem Rittergut Birkhof in Korschenbroich: „Balkan Dreams“ heißt der Titel und soll die Vielfalt des Balkans widerspiegeln. Der inspirierte klassische Komponisten wie Sarasate oder Monti zu ihren „Zigeunerweisen“ und „Czardas-Fantasien“.

Info Kartenvorverkauf durch west:ticket.de, bei Vorverkaufsstellen, Tel: 0211-27 4000. Tuppenhof nur über Tel: 02131-989533 oder rottlaender@tuppenhof.de Viersen Tel: 02162-101-466/468, kartenvorverkauf@viersen.de.

Ein „Plaisir d‘Amour“ erwartet das Publikum am Sonntag, 21. August, 16 Uhr, unter dem freien Himmel des Schlosses Dyck: Mit Musik, Poesie und Tanz wird sich in die französische Lebensart eingefühlt. Der Gitarrist Klaus Jäckle hat eigens für dieses Konzert die Werke arrangiert, der er im Zusammenspiel mit der Flötistin Anette Maiburg und der Kastagnetten-Virtuosin Friederike von Krosigk aufführen wird: von barocken Meistern bishin in die Blütezeit der Chansons. Erweitert wird das Programm mit poetischen Beiträgen von Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé und Georg Sand sowie Tanz von Norma Magalhães.

Ebenfalls unter dem freien Himmel von Schloss Dyck ist am Sonntag, 28. August, das portugiesischen Ensembles Faya vertreten: „Lusoriental Swing from Lisbon“ heißt ihr Programm, in dem sich Vocal-Swing und orientalische Elemente mit französischem Chanson und brasilianischem Groove mischen.

Durch die musikalische Szenerie der Andenrepublik Peru geht es am Samstag, 3. September, 16 Uhr auf dem Tuppenhof in Kaarst: Den Ausgangspunkt bilden die Arbeiten des Bischofs Baltasar Jaime Martínez Compañón, der sich für die Kultur seines überseeischen Bistums so sehr interessierte, dass er unter anderem die dortige Musik in einem Codex festhielt. Auszüge daraus werden gespielt, die Tänzerin Kathy Molina interpretiert die Klänge und Gedichte des Lyrikers César Vallejo reichern das Programm an.

Das a capella-Ensemble „Singer pur“ hat unter dem Titel „Der Geist weht, wo er will“ ein Programm für Sonntag, 11. September, in der Kirche Wickrathberg in Mönchengladbach geschaffen. In der Nettetaler Stammenmühle inszenieren der Gitarrist Klaus Jäckle und der Tenor Tilman Lichdi am Sonntag, 25. September, ein Drama „en miniature“.