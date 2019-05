An der Preußenstraße in Neuss : Polizei nimmt pöbelnden Passanten fest

An der Preußenstraße in Neuss

Neuss Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der an der Preußenstraße randaliert haben soll. Der 40-Jährige soll dabei auch Passanten und das Personal eines angrenzenden Krankenhauses belästigt und beleidigt haben.

Bei der Einlieferung in das Polizeigewahrsam griff er die Polizisten körperlich an. Durch Tritte und Schläge widersetzte sich der Randalierer den Maßnahmen und verletzte einen Beamten leicht. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Polizeibeamte brachten ihn am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.