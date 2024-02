Plattenladen in Neuss-Holzheim Mit Liebe, Gefühl und Vinyl

Immer wenn er Lieder wie „Tons of Time“ von Golden Earring oder „SOS“ von Abba hört, dann sieht sich Dirk Sassen in Gedanken wieder als Kind auf dem Rücksitz im Auto seiner Eltern. Auch wenn Momente wie diese rund ein halbes Jahrhundert zurückliegen, sind sie durch die musikalischen Emotionen – damals transportiert durch Kassette – auch heute noch ganz nah. Der 60-Jährige ähnelt zwar weder dem jungen Marty McFly noch dem verrückten Erfinder Dr. Brown, „doch es ist ein bisschen ,Zurück in die Zukunft‘, was ich hier mache“, sagt er schmunzelnd.