Runder Tisch in Neuss Planung für Neubaugebiet in Hoisten stockt

Für ein Déjà-vu sorgten das Neubaugebiet mit Kita an der Schluchenhausstraße und der geplante Kreisverkehr an der Villestraße(L142)/Hochstadenstraße (K7) bei den knapp 20 Teilnehmer, die zum „Runden Tisch in Hoisten“ im Vereinsheim der DJK Germania zusammengekommen sind.