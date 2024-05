Sanierungsstau auf den Straßen Neuss plant Ampel-Update im großen Stil

Geplant ist, in den kommenden drei bis fünf Jahren die rund 90 ältesten Ampelanlagen im laufenden Betrieb zu erneuern. Das entspricht 18 bis 30 Anlagen pro Jahr. So will die Stadt Ausfällen vorbeugen und der Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Denn: „Ohne eine funktionierende Lichtsignalanlage nimmt die Verkehrssicherheit ab, womit das Unfallrisiko steigt“, wie die Verwaltung deutlich macht. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen unter anderem die Ampel an der Bergheimer Straße/Weberstraße oder die Anlage an der Gladbacher Straße/Römerstraße. Diese und 13 weitere Anlagen müssen hinsichtlich ihres Alters und der Bedeutung für den Verkehr am dringendesten erneuert werden.