Fahrradverkehr im Rhein-Kreis Pläne für Radweg nach Hoisten werden im Rathaus ausgelegt

Die Planung wurde aufgrund von Einwendungen und Forderungen Betroffener überarbeitet und enthält folgende Änderungen: Auf den Ausbau des Kreuzungsbereichs Pfeifenbäckerstraße/Kreuzstraße und Pilgramstraße sowie der Haltestellenbuchten in diesem Bereich wird verzichtet. Die Buchten werden durch Bus-Kaps ersetzt, was den Eingriff in die anliegenden privaten Grundstücke erheblich reduziert. Die Haltestellenbucht im Bereich des Kreisverkehrsplatzes wird ebenfalls als Bus-Kap ausgebildet und eine zusätzliche Bushaltestelle für Gelenkbusse im Bereich der Hochstadenstraße (K7) geschaffen.