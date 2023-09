Hochhaus-Debatte in Neuss Chance oder Moloch?

Was hält der unabhängige Gestaltungsbeirat von den neuen Plänen für ein Hochhaus an der Zollstraße? Auf die Antwort zu dieser Frage wartet auch die Politik gespannt. Sie bittet das am Donnerstag tagende Gremium, sich explizit mit vier Punkten zu beschäftigen: Höhe, Fassadengestaltung, Anzahl der (bezahlbaren) Wohnungen und der Parksituation. Denn die Politik ist unschlüssig, wie sie zu dem zweiten Versuch eines Kostenpflichtiger Inhalt niederländischen Investors steht, am Rand der Altstadt neun- bis elfgeschossig zu bauen – und soll doch am 22. September im Rat zu einem Grundsatzbeschluss kommen. „Wir haben vehemente Kritik gehört und wollen das Thema gründlich diskutieren“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sven Schümann.