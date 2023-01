Pläne in Neuss vorgestellt Die Further Straße wird zum Boulevard

Vieles ist rund um den Hauptbahnhof in Bewegung. Eine wichtige Schlagader bildet „henger de Bahn“ die Further Straße von der Bahnunterführung bis zum Kreisverkehr an der Wolberostraße. Speziell für diesen Abschnitt gab es jetzt ein offenes Beteiligungsforum, vornehmlich für Bürger der Nordstadt, im Thomas-Morus-Haus.