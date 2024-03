Unfall in Neuss Pkw macht Polizei Platz und touchiert Fußgängerin

Am Theodor-Heuss-Platz ist es am vergangenen Freitag um 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wartete eine 54 Jahre alte Düsseldorferin in Höhe der S-Bahn-Haltestelle als Fußgängerin an einer Ampel, als zwei Streifenwagen den Theodor-Heuss-Platz aus Richtung Gielenstraße kommend in Fahrtrichtung Further Straße befuhren. Die beiden Einsatzfahrzeuge befanden sich auf dem Weg zu einem Einsatz und nutzten deshalb Blaulicht und Martinshorn.