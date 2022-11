Unfallflucht in Neuss : Pkw-Fahrerin macht falsche Personenangaben und flüchtet

Unfallflucht in Neuss

Eine 30-jährige ist bei einem Unfall in Neuss verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Nicolas Armer

Neuss In Neuss sind eine Pkw-Fahrerin und eine 30-jährige Fußgängerin zusammengestoßen. Nach dem Unfall gab die Fahrerin falsche Personenangaben an und ist jetzt flüchtig.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 11. November. Eine 30-jährige Duisburgerin überquerte gegen 10.20 Uhr als Fußgänger die Straße „Marienkirchplatz“. Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, kam ein Pkw aus Richtung der Post und stieß mit ihr zusammen. Die Pkw-Fahrerin stieg aus, kümmerte sich zunächst um die Fußgängerin und brachte sie zum Arzt. Hier gab sie einen Namen und das Kennzeichen ihres Fahrzeuges an und entfernte sich anschließend. In der Arztpraxis informierte die geschädigte 30-Jährige die Polizei.