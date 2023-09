Unfallflucht in Neuss Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Ein 31-Jähriger aus Neuss war am Donnerstag um 16.45 Uhr mit einem Elektroroller auf dem Gehweg an der Nordkanalallee in Richtung Alexius-Krankenhaus unterwegs. Als er die Einmündung in die Annemarie-Renger-Straße erreichte, bog ein Fahrzeug nach rechts ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Elektrorollerfahrers.