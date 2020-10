Fördermittel für Neusser Unternehmen : Pierburg forscht für neuen Brennstoffzellen-Antrieb

Neuss Der Neusser Automobilzulieferer Pierburg beteiligt sich an der Entwicklung des Fahrzeug-Antriebs der Zukunft. Dafür erhält er jetzt einen sechsstelligen Euro-Betrag aus Fördermitteln des Bundes.

Die Entwicklung von Fahrzeugen, die batterie- oder brennstoffzellen-elektrisch betrieben werden, ist nach Auffassung der Bundesregierung elementar für die Wende zu einer nachhaltigen Mobilität. Um diesen Prozess zu stimulieren, wurde das noch bis ins kommende Jahr laufende Förderprojekt „FC Komp“ ins Leben gerufen, an dem sich auch der zur Rheinmetall-Gruppe gehörende Automobilzulieferer Pierburg in Neuss beteiligt. Sein Beitrag zu einem hochintegrierten High-Power Brennstoffzellenantriebssystems ist ein neuartiges Wasserstoffrezirkulationsgebläse.

Partner bei diesem Projekt des Bundesverkehrsministeriums und der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW), das nach Angaben des Neusser Unternehmens mit einem sechsstelligen Euro-Betrag gefördert wird, sind der Automobilhersteller BMW, die Universität Siegen sowie weitere Zulieferfirmen.

Aufgabe des neuartigen Gebläses von Pierburg ist es, den bei der Reaktion in der Brennstoffzelle nicht verbrauchten Wasserstoff erneut dem Stack zuzuführen. Das Gebläse erhöht damit die Effizienz der Brennstoffzelle und verlängert ihre Lebensdauer, betont das Unternehmen. Außerdem ermöglicht es durch die gleichmäßige Verteilung des Wasserstoffs in der Zelle ein verbessertes Kaltstartverhalten. Das Gebläse wurde in einer Nieder- und Hochvoltvariante mit bis zu 800 Volt entwickelt.