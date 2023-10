Neue Reihe in Neuss Philosophisches Café mit regelmäßigem Programm

Vor gut vier Monaten hat Stephan Altemeier in einem kleinen Ladenlokal an der Further Straße 27 eine philosophische Praxis mit angeschlossener Galerie eröffnet. Damit möchte der 38-Jährige, der in Frankfurt und Düsseldorf Philosophie und Geschichte studiert hat, die Philosophie aus der Welt der Universität zurück in die Öffentlichkeit bringen – so wie einst Sokrates auf dem Markt zu philosophieren begann.