Auszeichnung in Neuss Rheinlandtaler für Werner Schell

Seit 1976 ehrt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit dem Rheinlandtaler Menschen, die sich in besonderer Weise für die Kultur des Rheinlandes eingesetzt haben. Erst seit 2019 wird die wertvolle Auszeichnung auch in der Kategorie „Gesellschaft“ vergeben. Einem der so zu Ehrenden wurde nun im Neusser Kreishaus der Rheinlandtaler verliehen, dem Erfttaler Werner Schell (83).