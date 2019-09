Werner Schell hat Geburtstag : Pflege-Experte aus Neuss wird 80 Jahre alt

Neuss Werner Schell kämpft seit 40 Jahren für bessere Bedingungen in der Pflege älterer Menschen. Am 11. September feiert er runden Geburtstag.

Auf dem Weg zu Werner Schells Bungalow in Neusser Stadtteil Erfttal kreuzt das Auto eines mobilen Pflegedienstes den Weg – das mutet wie ein (gutes) Omen an. Denn Werner Schell, der am Mittwoch 80 Jahre alt wird, kämpft seit 40 Jahren für bessere Bedingungen in der Pflege älterer Menschen. Er hat das Selbsthilfenetzwerk „Pro Pflege“ initiiert, hat Bücher zum Thema Pflege- und Patientenrecht verfasst, organisiert unermüdlich Expertentreffen und bringt Betroffene, Politiker und Fachkräfte an einen Tisch.